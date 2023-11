Gaza | Hamas interrompe i negoziati e non fornisce l’elenco completo dei prigionieri

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 novembre 2023) L'ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi, ha dichiarato cheha improvvisamente interrotto icon Israele sulla liberazione degli ostaggi. Ben Zvi ha reso pubblica questa notizia in un'intervista al canale televisivo Rossiya 24, sottolineando che l'organizzazione non ha ancora fornito l'elencodeialle autorità israeliane. La situazione si fa sempre più complessa, con le speranze di una risoluzione pacifica che svaniscono.L'appello dei nonniNove nonni, alcuni ultraottantenni, degli ostaggi israeliani trattenuti dahanno intrapreso un gesto straordinario. A bordo di 45 motociclette con bandiere israeliane, hanno raggiunto il confine tra Israele e la Striscia di. Una volta arrivati, hanno implorato di ...