Gabri Veiga | «Questa estate sono stato messo per la prima volta sul mercato | è stata una situazione complicata»

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo le voci su un suo possibile ritorno al Celta Vigo, Marca intervista. Il centrocampista chemolto vicino al Napoli, non menziona mai il club di De Laurentiis. Parla solo della scelta di andare a giocare in Arabia Saudita a soli 21 anni d’età. «Mi sto adattando gradualmente al clima, che all’inizio mi è sembrato un po’ difficile perché è molto diverso dall’ambiente di Vigo. Il calcio qui e l’Arabia cresceranno molto. Nell’ultimo anno è già cresciuto. Quello che mi ha sorpreso di più èil livello reale del calcio. I tifosimolto incoraggianti, una cosa importante per sentirsi calciatore». L’inizio diin Arabia non èdei migliori: «E’ vero che il ...

Gabri Veiga vuole tornare in Liga. La notizia è che ora il Celta è in contatto con l'Al Ahli per il prestito a gennaio