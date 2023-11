Furgone perde il carico in strada | l' autista fugge | tre morti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un incidente a Reggio Emilia ha causato duee tre feriti. Tutto sarebbe partito da unche perso i tubolari che trasportava: ilsarebbe finito ined avrebbe colpito almeno tre veicoli. I militari sono alla ricerca del conducente del mezzo, il quale non si sarebbe fermato a prestare soccorso

Unha perso il carico di impalcature che trasportava, i tubolari di ferro sono finiti in strada, hanno colpito almeno tre auto in corsa . In una di queste vi erano due persone, entrambe decedute ...

Reggio Emilia, furgone perde carico di impalcature e fugge: auto investita, morti sul colpo due ragazzi di 19… Il Fatto Quotidiano

Incidente a Reggio Emilia, camion perde carico che travolge auto: 2 morti. Autista fuggito Sky Tg24

REGGIO EMILIA - Due morti, tre feriti di cui uno grave e l'autista di un furgone che scappa senza prestare i soccorsi ... Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, un camioncino ha perso il ...(Adnkronos) – Una persona è morta e altre 5 sono rimaste ferite in un incidente... L'articolo Incidente Roma, scontro tra auto: un morto e 5 feriti proviene da Leggi ...