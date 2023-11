Fumo | studio per smettere | E-cig 60% più efficace di terapia sostitutiva nicotina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - "Sulla base dei dati pubblicati a novembre 2022, che mostrano la risposta ad oltre sei mesi di distanza dall'abbandono delle tradizionali sigarette, possiamo vedere come chi usa le sigarette elettroniche perdi fumare ha una probabilità del 60% più alta di abbandonare definitivamente ilrispetto a chi si sottopone allacon(Nrt), ovvero ai trattamenti basati sull'uso di prodotti conalternativi alle sigarette". Così Peter Hajek, direttore dell'unità di ricerca sulla salute e lo stile di vita dell'Istituto di salute pubblica Wolfstor presso l'università Queen Mary di Londra, in occasione dell'edizione 2023 dell' 'E-sigarette summit Uk - Science, Regulation and Public Health', convegno nato con ...