Fumo - studio per smettere : E-cig 60% più efficace di terapia sostitutiva nicotina

Il 76% dei venditori di alcol (3 su 4) non verifica l’età di chi chiede di acquistarlo - mentre nel gioco d'azzardo solo a 4 minori su 10 viene controllata l'età. Il 70% degli intervistati guarda pornografia da solo - il 21% con amici della stessa età. E il fumo? Fa male - lo sanno quasi tutti - ma i fumatori sono in aumento. Sono alcuni dei dati emersi dallo studio Moige-Istituto Piepoli

Dai diffusori di oli essenziali nei nostri salotti al marketing olfattivo dei grandi brand : lo studio delle fragranze d'ambiente si è molto evoluta. E alcune note si possono facilmente associare ad alcuni effetti emotivi - è difficile andare troppo oltre. Come nel caso dei profumi per il corpo - ciascuno "sente" il profumo in modo diverso e dovrebbe scegliere determinate fragranze