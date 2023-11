Fukushima | “Scarico acqua contaminata riguarda salute dell’umanità”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023 Il leader cinese si rivolge al primo ministro giapponese: “Gestire la situazione in modo responsabile e costruttivo” “Loin mare dell’dal nucleare della centrale dida parte del Giappone è una questione cheladi tutta l’umanità, l’ambiente marino globale e gli interessi pubblici internazionali”. Questa la dichiarazione del presidente cinese Xi Jinping incontrando a San Francisco il primo ministro giapponese Fumio Kishida, a margine del vertice dell’Apec, il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico. “Il Giappone dovrebbe affrontare seriamente le legittime preoccupazioni in patria e all’estero, e gestire la situazione in modo responsabile e costruttivo“, ha detto Xi. Fonte: LaPresse