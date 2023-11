Frittelle di verdure vegane | senza uova | senza glutine e senza lattosio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ledisono un’alternativa tutta vegetariana a quelle di carne. Ugualmente sfiziose, una tira l’altra, ma spesso contengonoo farina ee non tutti possono gustarle. Non solo, ci sono periodi in cui anche a me capita di essere sensibile al, pur non essendo celiaca e a faticare a digerire il frumento. Ho provato così a realizzare una versione vegana, perfetta un po’ per tutti, anche per i bambini, ovviamente. Forse non tutti saranno entusiasti al vederle in tavola e preferirebbero la classica cotoletta con le patatine, ma vi assicuro che se vinceranno le loro resistenze, ne resteranno conquistati e vi chiederanno anche il bis. Tra gli ingredienti per assemblare questo impasto troviamo il latte vegetale. Qui la scelta è personale, ognuno ha le sue preferenze, ma vi ...