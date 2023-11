“Freddo col binocolo” Giuliacci terrorizzato dai cambiamenti climatici invernali

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Giornate di sole, caldo e temperature ben al di sopra delle medie anche in questo novembre, penultimo mese dell'anno. Con l'inverno alle porte il colonnello Mariosi focalizza su questo andamento del meteo, con un'analisi deiche “galoppano in tutta la loro potenza. Le condizioni meteo di questi periodi ne sono un chiaro esempio”. Ancora una volta - spiega il meteorologo - siamo sempre sopra le medie tipiche di riferimento. Avere un lungo periodo sotto media, conmarcato, sta diventando praticamente impossibile. Questo non solo nel periodo invernale, ma in ogni stagione. Ovviamente, in inverno si sente di più perché tutti si sono accorti del calo delle nevicate che c'è stato rispetto a 50 o 100 anni fa. In estate, ce ne rendiamo conto perché il trimestre estivo sta diventando ...