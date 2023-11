Francia | Mbappé | “Messi ha meritato il Pallone d’Oro Sul rinnovo…”

Ora, laprima di tutto" .e il contratto in scadeza Poi, però, ha aggiunto: "Il contratto in scadenza non è una cosa che mi pesa, in campo non penso a questo, ma solo a giocare, a ...

L'appello social di Mbappé: "Basta violenze, è tempo di lutto, dialogo e ricostruzione" La Gazzetta dello Sport