Francesco Plumitallo | il giovane che ha strangolato la madre Rosa durante la colazione | perizia psichiatrica

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il gip Alessandra Grammatica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dispone lain incidente probatorio per, 30 anni, accusato di averlaPatrizia Lombardi Vella, 55 anni da tutti conosciuta come. L'omicidio nella loro casa a...

84 Capodrise (Caserta) - In attesa di comparire dinanzi al giudice per le indagini preliminari,, 29 anni di Capodrise, che ieri ha confessato di aver ucciso, strangolandola, la madre Patrizia Vella Lombardi, conosciuta come Rosa, 56enne originaria di Marcianise, il pubblico ...

L'esperto incaricato dal tribunale dovrà valutare sia la capacità di intendere e volere sia quella di stare in giudizio ...09:08:33 E’ il prof. Raffaele Sperandeo il perito nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la dott.ssa Alessandra Grammatica a sottoporre a visita psi ...