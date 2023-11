Formazioni ufficiali Italia-Macedonia del Nord | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 17 novembre 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei tradelAlle 20.45 andrà in scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei tradel. Ecco le(4-3-3) – Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.DEL(4-2-3-1) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski; Bardhi, Elmas; Miovski. Ct: Milevski.

