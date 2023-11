Fontana “Allargamento Ue a Balcani occidentali è valore aggiunto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'dell'Unione Europea aisarebbe un importantesia per la stabilità dell'area sia per le sfide che riguardano noi tutti. Più in generale, si tratterebbe della conclamazione di un riequilibrio, in cui il primato della politica riassumerebbe il proprio ruolo in un'Europa che finora è stata forse troppo concentrata sull'economia”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, intervenendo a Budapest alla Riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo in materia didell'Ue. “Pace, pacifica convivenza tra i popoli e loro prosperità, libertà di opinione, ripudio di ogni radicalismo e della violenza, sicurezza: questi – ha sottolineato– ...