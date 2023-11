(Di venerdì 17 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’dell’Unione Europea aisarebbe un importantesia per la stabilità dell’area sia per le sfide che riguardano noi tutti. Più in generale, si tratterebbe della conclamazione di un riequilibrio, in cui il primato della politica riassumerebbe il proprio ruolo in un’Europa che finora è stata forse troppo concentrata sull’economia”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, intervenendo a Budapest alla Riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo in materia didell’Ue. “Pace, pacifica convivenza tra i popoli e loro prosperità, libertà di opinione, ripudio di ogni radicalismo e della violenza, sicurezza: questi – ha sottolineato– ...

Per, inoltre, "in questa fase storica, l'dell'Ue ai Balcani occidentali si inquadrerebbe anche in una visione più idonea per affrontare efficacemente le grandi sfide interne e ...

Fontana “Allargamento Ue a Balcani occidentali è valore aggiunto” Il Friuli

Camera: Fontana riceve il primo ministro della Repubblica Slovena ... Borsa Italiana

ROMA (ITALPRESS) – “L’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali sarebbe un importante valore aggiunto sia per la stabilità dell’area sia per le sfide che riguardano noi tutti. Più in gen ...Milano, 15 nov. (askanews) – Sulla tabella di marcia delle opere legate a Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 che riguardano la Regione Lombardia “siamo non dico in anticipo ma quasi, nel ...