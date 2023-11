Foglianise | frontale tra camion e pick up | un ferito in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPaura aper un incidente stradale che ha visto coinvolti un-up ed un. Nello scontro è rimastoil conducente del fuoristrada ed è stato trasportato in. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in Via Provinciale Vitulanese, nei pressi del cimitero, trae la frazione di Utile. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha condotto il malcapitato all’San Pio di Benevento. Nonostante il forte impatto ha riportato solo lievi politraumi e diverse escoriazioni. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Ancora da accertare le cause che hanno portato ...