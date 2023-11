Fiuggi | mancano acqua ed elettricità nella struttura che li ospita | migranti incendiano tavoli e sedie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si è conclusanotte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2023 l’evacuazione deiti nell’ex Palace Hotel di, dove ieri hanno appiccato un incendio per protestare contro l’assenza die diall’interno della. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Civitavecchia, sbarcati 162di cui 31 minori: 27 di loro sono senza genitori Una manifestazione pacifica si trasforma in un pericoloso incendio La manifestazione era cominciata in maniera pacifica, poi però alcuni degli inquilini hanno dato alle fiammeni eimmagazzinati in una rimessa attigua. L’incendio si è sviluppato in fretta ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di ...