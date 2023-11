Fisco | i 17 condoni del governo Meloni

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) All’inizio è venuta la rottamazione delle cartelle esattoriali e delle multe stradali. Poi il condono sui guadagni da criptovalute. Lo sconto sulle controversie tributarie e la rinuncia agevolata, le modalità agevolate per gli avvisi bonari la cancellazione delle irregolarità formali nella denuncia dei redditi. In seguito sono arrivate le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento, la definizione agevolata delle liti pendenti e gli sconti con pagamenti a rate per i ravvedimenti operosi. Quindi la regolarizzazione dei versamenti, il Salva Calcio e il condono penale per i reati tributari. Infine, la riduzione delle multe per chi non emette fatture e scontrini. Ora ne arrivano altre due: gli sconti per chi aderisce all’adeguamento collaborativo e il pagamento per chiudere le liti fiscali. Oltre al potenziamento delle conciliazioni delle liti. Le sanatorie In tutto, conta oggi ...