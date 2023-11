Fischi ad X Factor per Morgan | i suoi scivoloni con Fedez e Michielin

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 novembre 2023) Serataccia perad X, che si è beccato anche deida parte del pubblico, il coach infatti ha risposto in maniera pessima sia a, che alla conduttrice, Francescama… La scorsa settimana Francesca ha chiesto a Colapesce e Dimartino come è stato duettare con Ivan Graziani (cantautore scomparso nel 1997): “C’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani. Wow, come è andata? Come è stato lavorare con lui?“. Sui social è scoppiata una polemica e in molti hanno accusato la presentatrice del talent di aver fatto un brutto scivolone. Laieri sera ha aperto Xdicendo: “Volevo dire una cosa. La settimana scorsa ho formulato la domanda proprio di m***a. Potevo dirla meglio ma, come direbbe mia nonna Lucia: andiamo ...