Firenze | manifestanti pro Palestina bloccano per mezz’ora l’accesso alla Cupola del Duomo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Niente Cupola del Brunelleschi per i turisti, oggi 17 novembre 2023, per mezz'ora. Manifestanti per la Palestina, fra cui palestinesi ma anche esponenti di SiCobas, hanno bloccato le porte per entrare sulla Cupola e hanno impedito ai turisti di accedere dicendo loro che "a Firenze non c'è nulla di bello da vedere"

Centinaio di studenti e lavoratori hanno bloccato l'accesso alla Cupola del Brunelleschi e alla Cattedrale di Firenze, esprimendo solidarietà al popolo palestinese. La protesta è durata circa mezz'ora. Un sit in per la Palestina a Firenze di fronte all'ingresso del Duomo, in contemporanea con quello che si è svolto a Pisa sotto la Torre.