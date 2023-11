Fiorentina | senti Dodò | 'Tornerò in gruppo nel prossimo mese Commisso come un padre'

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ai box per la rottura del crociato,scalpita per tornare. Il difensore dellaha parlato al sito del club viola. Ecco...

Fiorentina in silenzio 'per rispetto presenti e non'

Commenta per primo Massimo Ambrosini , doppio ex di Milan e, ha parlato in un'intervista a la Gazzetta dello Sport : 'Laha limato i difetti dell'anno scorso, ora concede meno pur giocando un calcio offensivo. Il progetto tecnico è molto simile a quello del Milan. Ma ripeto: lava battuta da ...

Ai box per la rottura del crociato, Dodò scalpita per tornare. Il difensore della Fiorentina ha parlato al sito del club viola. Ecco le sue parole. RITORNO - “Sto bene, non vedo l’ora di tornare a gio ...Dodò difficilmente tornerà in campo prima della conclusione della stagione, tuttavia il difensore della Fiorentina appare sereno, complice ...