Fiorello replica a Schlein | “Una volta i comunisti citavano Gramsci | adesso me”

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Si chiude anche la seconda settimana di 'VivaRai2!', il morning show diche in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno.ieri è stato citato da Elly, leader del Pd, per la frase 'Non avrei niente di nero da mettermi'. Non poteva mancare, quindi, la sua: "Una, oggi citano me… Intestatemi pure una piazza, però mentre sono in vita. Mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete scrivere 'Quinon può parcheggiare – ha ironizzato lo showman – La Meloni, quando ha saputo che lanon ...