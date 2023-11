Filippo Turetta indagato per tentato omicidio | trovati capelli e macchie di sangue vicino alla casa di Giulia Cecchettin

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023)perprocura di Venezia, mentre proseguono le ricerche per il sesto giorno del ragazzo e della sua ex fidanzata, scomparsi lo scorso sabato. Gli inquirenti spiegano di aver iscrittonel registro degli indagati «anche a sua garanzia, al fine di consentire le necessarie attività irripetibili». Gli inquirenti spiegano di non voler lasciare «inesplorato alcuno spunto investigativo». Perciò questa mattina, 17 novembre, sono disposte alcune perquisizioni, tra cui una adia Torreglia, in provincia di Padova. Nelle ultime ore sono anche emerse tracce sospette a pochi chilometri d...