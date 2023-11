FIALS ROMA | SSR | Pubblico o Privato?

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Ancora una volta dobbiamo precisare una questione fondamentale per capire cosa s’intende per Sanità Privata Accreditata, queste strutture devono rispettare degli standard ben definiti per essere definiti e riconosciuti come soggetti idonei ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, da questo si evince chiaramente che queste strutture erogano un Servizioa tutti gli effetti”. Lo dichiara in una nota il responsabiledella Sanità Privata Andrea Bonanni. “Nella Regione Lazio il 70% delle prestazioni del SSR vengono erogate da strutture della Sanità Privata Accreditata. Da qui si evince l’importanza che riveste nell’ambito regionale questo tipo di Sanità, da non confondere con le strutture private autorizzate che erogano solo ed esclusivamente prestazioni in regime. Ormai tutti i giorni ci ...