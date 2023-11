Festa grande a Sezze e Latina Scalo per gli incredibili 103 anni di nonna Filomena

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023 Non capita tutti i giorni i poter assistere ad un compleanno del genere: oggi, infatti, la signoraDuranti compie ben 103… E li festeggerà circondata dall’affetto dei familiari, degli altri ospiti e del personale sanitario della struttura per anziani diVilla Karol, in via Bertonia. Una donna di una tempra incredibile, che si trova nella casa di riposo da appena un paio di. Questo vuol dire che prima di allora, naturalmente con l’aiuto delle figlie, era quasi totalmente autosufficiente. Nata nel 1920 in provincia di Perugia, si trasferisce in una casa colonica diancora in tenera età. Delle sua giovinezza, ci raccontano i familiari, mantiene ricordi vivissimi. Anche della guerra, ...