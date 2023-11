Ferrari di Sainz distrutta da un tombino a Las Vegas | “Inaccettabile”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Ladi Carloscolpisce unsul tracciato di Lasnelle prime prove libere del Gp in Nevada: la monoposto riporta danni notevoli nel surreale incidente e la sessione viene bloccata. Il weekend cominciato con la presentazione hollywoodiana dei piloti si arena per un inconveniente che fa infuriare il Cavallino e tutti i team. “Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente. Non penso nemmenoprenderà parte alle seconde prove libere”, dice il team principal Frederic Vasseur a Sky Sport. Ai box, diverse squadre costrette a fare i conti con i danni provocati dala una serie di monoposto. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.