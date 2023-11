Femminicidio Roberta Siragusa | la difesa dell’assassino | “si è data fuoco da sola”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) . Laspera di evitare l’ergastolo in appello Il 24 gennaio 2021,, 17 anni, viene ritrovata senza vita in un burrone a Caccamo, in provincia di Palermo. Il corpo della giovane era parzialmente carbonizzato e nudo nella parte superiore, con i pantaloni abbassati, il volto e il cranio tumefatti e deturpati delle bruciature. Al termine delle indagini, fu arrestato Pietro Morreale, il fidanzato di Giulia, allora 19enne. Le accuse per Morreale furono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.?? Contro di lui furono molti gli indizi di colpevolezza e tante le contraddizioni nel suo racconto. Inoltre, diverse testimonianze avrebbero rivelato di precedenti episodi di maltrattamenti ai danni della fidanzata, la quale sembra fosse decisa a lasciarlo. Leggi anche: Giulia Tramontano, ecco come è morto Thiago, il ...