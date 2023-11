Felipe Melo | «Mi sarei aspettato qualcosa in più dalla Roma in campionato»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023), ex giocatore, ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta allo scudetto neldi Serie A, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di DAZN della lotta allo scudetto neldi Serie A. PAROLE – «L’Inter è davanti. Miin più, anche se resto un grande ammiratore di Mourinho, mentre la Juventus non è quella di 4-5 anni fa. Quest’anno Inzaghi ha tutto per vincere il titolo. Se tornassi indietro cosa non rifarei? A 40 anni sono più sereno, l’esperienza aiuta. Certo che non rifarei tutto, ma le scelte e i comportamenti sbagliati hanno contribuito a rendermi l’uomo che sono oggi. A livello calcistico, penso forse alla Juve: avrei ...