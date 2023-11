Fdi | Orfini | ' Schlein ha fatto bene a non andare a Atreju'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov (Adnkronos) - Elly"haa non" ad. Lo dice all'Adnkronos il deputato e ex presidente del Pd Matteoa proposito della vicenda dell'invito alla segretaria dem alla festa di FdI in programma a metà dicembre a Roma.