Faccia a faccia Mazzarri-Osimhen… ed è subito feeling! Ecco cosa si sono detti

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Una lunga conversazione quella andata in scena a Castel Volturno tra il tecnico del Napoli, Walter, e l’attaccante Victor Osimhen. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella giornata di ieri, a Castel Volturno, è avvenuto un incontro significativo tra il tecnico Waltere l’attaccante Victor Osimhen, che ha rivelato fin daun vero e proprio feeling tra i due. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, iltrae Osimhen è stato più di un semplice colloquio., noto per aver valorizzato il talento di Edinson Cavani durante la sua precedente esperienza nella città partenopea, ora si trova a guidare un altro formidabile attaccante. Durante una lunga conversazione in panchina, ...