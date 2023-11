Fabian Ruiz nel mirino della Juve | avvistati gli agenti a Torino

Fabian Ruiz via dal PSG a gennaio : l’ex Napoli può tornare in Serie A

Juve - nuovi contatti per Fabiàn Ruiz : la formula per prenderlo a gennaio

Commenta per primo La Juventus ha intensificato i contatti per Fabiàn. Lo spagnolo non sta trovando molto spazio al Psg e i bianconeri hanno aumentato il pressing per prenderlo a gennaio, in prestito.

PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Fabian Ruiz, blitz Juve: può arrivare in prestito AreaNapoli.it

I colleghi di "Eurosport" non vedono facilissima, per la Juventus, la trattativa per l'acquisto del cartellino di Fabian Ruiz, centrocampista classe 1996 del PSG: lo spagnolo ...Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo classe 1996 del PSG, è più vicino alla Juventus in vista della sessione di mercato di gennaio: stando a quanto riportato ...