F1 | slitta l’inizio della FP2 a Las Vegas Il nuovo programma provvisorio e le possibili alternative

(Di venerdì 17 novembre 2023) Prima giornata da incubo per la Formula Uno sulcircuito cittadino di Las, in occasione del penultimo round stagionale del Mondiale 2023. L’inedita pista statunitense non si è rivelata pronta almeno per il momento ad ospitare il circus, fallendo fragorosamente il primo test del weekend e provocando dei danni importanti al fondo di diverse vetture. La causabandiera rossa econseguente sospensione definitivaFP1 dopo meno di 10 minuti è stata il crollocornice di cemento attorno ad un tombino, che si è sollevato dopo il passaggio delle vetture. Proprio l’impatto con questo tombino ha danneggiato la Ferrari di Carlos Sainz, l’Alpine di Esteban Ocon e l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou. “Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. ...