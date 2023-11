F1 | prove libere finite alle 4 00 di notte | cosa è successo a Las Vegas

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Lassarà pure la città che non dorme mai, ma neppure la F1 questa volta scherza: piloti costretti ad un fine settimana atipico, con programma che si svolge dal giovedì al sabato sera statunitense (da venerdì a domenica all’alba in Italia), con una prima giornata conclusa clamorosamente in ritardo. La prima sessione didel GP di Las, scattataore 20.30 locali (le 5.30 italiane), è stata sospesa definitivamente dopo pochi minuti a causa di un tombino che ha danneggiato il fondo di alcune vetture, tra i quali quello della Ferrari di Carlos Sainz. Le seconda sessione, inizialmente prevista alla mezzalocale (le 9.00 in Italia), è slittata di due ore e mezza, scattando dunque2.30 di, ed inoltre è stata ...