F1 | parte a rilento il weekend di Las Vegas FP1 sospesa dopo pochi giri per colpa di un tombino

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Comincia molto male ildel Gran Premio di Las2023, ventunesimo e penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. La prima sessione di prove libere sull’inedito Strip Circuit è stata infatti interrotta definitivamente con una bandiera rossameno di dieci minuti a causa di un, che ha danneggiato il fondo della Ferrari di Carlos Sainz. Di fatto la SF-23 dello spagnolo si è ammutolitaquesto forte impatto, restando ferma in pista e provocando la sospensione istantanea della FP1. Un turno che non è mai ripartito per ragioni di sicurezza, in modo da consentire agli organizzatori di risolvere il problema e verificare con grande attenzione tutti gli altri tombini sparsi per il tracciato cittadino. Oltre a Sainz, anche Esteban Ocon in precedenza aveva colpito quel ...