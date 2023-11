F1 oggi | GP Las Vegas 2023 | orari prove libere 17 novembre | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023), venerdì 17, prenderà il via il week end del GP di Las, round del Mondialedi F1. Sulla pista della città del Nevada le squadre saranno impegnate nel trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito nuovissimo e cittadino, che richiederà un lavoro certosino nel set-up. LA DIRETTA LIVE DELLEDI F1 ALLE 5.30 E ALLE 9.00 La Ferrari spera di essere pronta all’appuntamento. La Rossa, dopo le difficoltà evidenziate in Brasile, vuole stupire su layout statunitense. Sulla carta, ci potrebbero essere delle rassicurazioni dal momento che la SF-23 ha mostrato buona velocità su piste da queste caratteristiche, ricordando l’unico successo stagionale firmato dallo spagnolo Carlos Sainz a Singapore. Da ...