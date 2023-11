F1 | Gp Las Vegas | libere 1 annullate per tombino che danneggia Ferrari | Fp2 ritardate

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Las, 17 nov. (Adnkronos) - Le prove1 dopo appena 9' minuti sono state interrotte per un problema alladi Carlos Sainz che ha colpito unche si è sollevato distruggendo il fondo della monoposto, con le prove che sono state poi interrotte definitivamente a causa dei danni riportati. I tecnici stanno lavorando sulla pista per metterla in sicurezza e la seconda sessione diè slittata. Si va verso un rientro in pista verso le 11/11.30 con un'ora e mezzo di prove2 per recuperare il tempo perso nella prima. "Noi, la Formula 1 e gli ingegneri di pista stiamo lavorando attivamente per rivedere il circuito e capire cosa sia successo", ha spiegato la Fia in una nota.