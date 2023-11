F1 | Gp Las Vegas | il momento in cui la Ferrari di Sainz colpisce il tombino saltato – Video

(Di venerdì 17 novembre 2023) Prove interrotte e animi infiammati al Gp di Las: le prime prove della corsa sono state fermate a nove minuti dall’inizio della sessione di giovedì sera perché ladi Carloha colpito un. Il coperchio della valvola dell’acqua ha gravemente danneggiato lae ci sono voluti 11 minuti prima che l’ente governativo chiamasse tutte le vetture fuori pista in modo da poter ispezionare l’intero circuito. L’inizio di una seconda pratica prevista per mezzanotte di giovedì è stato ritardato e il capo dellaFred Vasseur si è infuriato dicendo che l’incidente “semplicemente inaccettabile” avrebbe impedito adi partecipare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il nuovo circuito negli Stati Uniti non ha esordito nel migliore dei modi a causa di un problema legato a un tombino. Lo stesso guaio si è palesato anche in altre occasioni, danneggiando piloti come B ...Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, la Ferrari si è dovuta fronteggiare con uno scenario che avrebbe indubbiamente voluto evitare. Infatti, dopo appena otto minuti, ...