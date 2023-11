F1 GP Las Vegas 2023 | vergogna Fia | Sainz penalizzato di dieci posizioni per cambio batteria su sua Ferrari

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023)totale per la Fia. Carlos, che ha visto la sua macchina distrutta a causa di un tombino che si è improvvisamente alzato dalla pista nelle prove libere 2, sarà addiritturaperché sulla suasono state cambiate delle componenti, tra cui laarrivata già alla terza unità. Così come prevede il regolamento, in caso di sostituzione di questa componente è prevista una penalità diin griglia di partenza. La scuderia di Maranello aveva chiesto di non applicare sanzioni in virtù della circostanza estremamente sfortunata e dovuta da un danneggiamento della pista, ma gli Steward sono inflessibili e hanno fatto sapere di applicare comunque il regolamento, e dunque la relativa sanzione. Questo il comunicato: “Avendo ricevuto ...