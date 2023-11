F1 | GP Las Vegas 2023 | risultati e classifica FP1 Leclerc davanti a tutti prima dell’interruzione

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo pochi giri arriva subito il primo contrattempo del weekend di gara per la Formula Uno in quel di Lassull’inedito Strip Circuit, che ospita il penultimo round stagionale del Mondiale. La cornice di cemento attorno ad un tombino è crollata con il passaggio delle vetture, danneggiando il fondo dell’Alpine di Esteban Ocon e della Ferrari di Carlos Sainz. La SF-23 dello spagnolo si è addirittura spenta, fermandosi in pista e provocando la bandiera rossa dopo meno di 10 minuti. Una sospensione rivelatasi definitiva, con la FP1 che non è mai ripresa per evidenti motivi di sicurezza legati al ripristino del tombino incriminato e ad un controllo approfondito digli altri tombini presenti sul tracciato. Da capire a questo punto come evolverà il programma odierno, con la seconda sessione di libere pianificata inizialmente ...