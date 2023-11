F1 GP Las Vegas 2023 | prove libere 2 slittano alle ore 11 e dureranno 90 minuti

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Adesso è ufficiale. Come comunicato dalla stessa F1 in un post su Twitter, le2 del GP di Lasinizierannoore 11 italiane, le ore 2 di notte locali negli Usa, eun’ora e mezza. Sessione di 90dovuta al disastro delle FP1, quando dopo appena novesi sono chiuse le primea causa di un tombino saltato dalla pista e finito a impattare contro la Ferrari di Carlos Sainz, danneggiata in modo serio, per fortuna senza conseguenze per il pilota spagnolo. Per la cronaca, era stato Leclerc con l’altra Rossa a far registrare fin lì il miglior crono. Al posto del tombino i commissari faranno piazzare del cemento a presa rapida e le FP2 si potranno finalmente disputare. SportFace.