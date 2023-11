F1 GP Las Vegas 2023 | caos totale | aree fan chiuse per ragioni logistiche

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Vergognaal GP di Las: le prove libere 2 del GP all’esordio nel calendario, già slittate di oltre due ore e ancora non cominciate per quanto accaduto in FP1, con un tombino che si è alzato ed è stato colpito in pieno da Carlos Sainz (Ferrari totalmente danneggiata), saranno senza pubblico. Alle ore 01.30 locali, le 10.30 in Italia, gli organizzatori del GP americano hanno chiesto ai tifosi di andare via dalle zone fan perché queste devono essereper, essendo molto tardi. Chi ha pagato il biglietto, pertanto, potrà seguire le macchine in pista ma non accedere nellesvago e dedicate ai fan, come quelle per il beverage o intrattenimento. SportFace.