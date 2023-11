F1 | Ferrari dominante nelle prove libere a Las Vegas! Leclerc precede Sainz | penalizzato ingiustamente

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Lava in “all in” e piazza la doppietta. Charles, infatti, ha chiuso al comando la seconda sessione didel Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con Carlosprimo inseguitore. Sul tracciato cittadino della città del Nevada si è vissuta una nottata quanto mai complicata. La FP1, infatti, è durata sostanzialmente 8 minuti perché, per colpa di un tombino mal protetto, diverse vetture hanno sofferto danni importanti. Su tutte quella di Carlosche ha visto lesionati cambio, Power Unit, sedile e fondo piatto, tornando in azione solamente grazie ad un vero tour-de-force dei meccanici del Cavallino Rampante. La FP2, per sistemare questo grave problema, è slittata di oltre due ore, prendendo il ...