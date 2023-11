Ex funzionario non reintegrato | la Corte europea condanna l’Italia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOtto anni dopo la sentenza – rimasta lettera morta – del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che lo reintegrava nel suo posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo, è intervenuta ladei Diritti dell’Uomo (prima sezione) a dar ragione ad Antonio Limatola, ex direttore generale del Consorzio di bacino Acsa Caserta3, quello che gestiva la discarica di Lo Uttaro a Caserta, licenziato in piena emergenza rifiuti tra aprile e maggio 2008 dagli allora vertici del Consorzio, i funzionari della prefettura di Caserta Luigi Palmieri e Savina Macchiarella (allora rispettivamente Commissario e sub-commissario del Consorzio). I giudici di Strasburgo hanno infattito lo Stato Italiano per la mancata esecuzione della sentenza emessa nel 2015 dal giudice del lavoro sammaritano, cui si ...