Ex fidanzati scomparsi | la ricostruzione degli spostamenti non torna | troppo tempo per percorrere tratte brevi

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono ormaida giorni. L'ultimo avvistamento risale a sabato 11 novembre, all'interno di un centro ... Ex -, avevano condiviso un anno e mezzo delle ...

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, giallo degli ex fidanzati scomparsi: la foto dell'auto diretta verso l'Au ilmessaggero.it

Ex fidanzati scomparsi, le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta ristrette ad alcune zone: senza… Il Fatto Quotidiano

L’auto di Filippo Turetta potrebbe aver superato i confini per proseguire la sua fuga all’estero. La Fiat Punto nera svanita nel nulla da sabato sarebbe stata avvistata ...Un testimone sentito nei giorni scorsi ha riferito di avere visto i due ex fidanzati 22enni litigare in un parcheggio in quella zona. Gli investigatori continuano le loro ricerche: sono state battute ...