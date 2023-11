Ex fidanzati scomparsi | la cultura del possesso dietro al giallo?

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri doveva essere il giorno di Giulia Cecchettin, il giorno in cui avrebbe discusso la sua tesi in Ingegneria Biomedica ...

Ex fidanzati scomparsi - la ricostruzione degli spostamenti non torna : troppo tempo per percorrere tratte brevi

Ex fidanzati scomparsi - il papà di Filippo : «Non ha mai torto un capello a Giulia - non è uno stalker»

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, giallo degli ex fidanzati scomparsi: la foto dell'auto diretta verso l'Au ilmessaggero.it

Si allarga la ricerca dei fidanzati scomparsi, oggi Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi RaiNews

Non sono ancora stati trovati Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi dall'11 novembre. Pompieri e volontari della Protezione civile hanno iniziato a mappare ...