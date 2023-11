Ex fidanzati scomparsi | Filippo indagato per tentato omicidio

Leggi su agi

(Di venerdì 17 novembre 2023) AGI -Turetta è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di. Lo comunica la procura di Venezia in una nota, nell'ambito dell'indagine avviata a seguito della denuncia sulla scomparsa dello stesso Turetta e di Giulia Cecchettin. L'iscrizione del ragazzo nel registro degli indagati, spiega la procura veneziana, è "anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attivita' irripetibili". Riprese le ricerche in Val Pulsteria Come previsto sono riprese questa mattina in Alta Val Pusteria in Alto Adige le ricerche dei due studenti di ingegneria dell'Università di Padova, Giulia Cecchettin di Vigonovo eTuretta di Torreglia, entrambi 22 anni,da sabato scorso, il giorno dell'ultimo avvistamento. Le ricerche da parte degli uomini del ...