Ex fidanzati scomparsi | clamorosa novità sul caso | Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023 Ancora nessuna notizia di Giulia e, i due exnel nulla che sarebbero stati visti per l’ultima volta da un testimone mentre litigavano animatamente nel parcheggio di una zona industriale di Vigonovo. Nel frattempo però arriva una decisione importante:perdalla Procura di Venezia, mentre gli inquirenti hanno disposto perquisizioni che si stanno svolgendo proprio in questo momento.perLa Procura di Venezia ha rilasciato il seguente comunicato per annunciare la notizia: “è nel registro degli indagati in relazione al ...