Eurojackpot oggi | estrazione del 17 novembre | Montepremi | numeri in diretta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Estrazioni dell’: a seguire la combinazione vincente del gioco con i due eurorelativi al concorso di venerdì 172023. Il ricchissimo gioco a premi paneuropeo mette in palio undi 36.000.000 di euro. L’è un gioco a premi attivo dal marzo del 2012: si tratta del primo concorso con unin comune per diciotto Paesi europei.172023Ogni settimana ilcresce… Si parte sempre da un minimo di 10 milioni e si può arrivare a un massimo di 120 milioni di euro. Le estrazioni avvengono ogni martedì e venerdì, alle ore 20:00 a Helsinki, in Finlandia. Quindi, per il fuso orario, in Italia sono disponibili non prima delle 21:00. Oltre che nel ...

EstrazioneUltimo appuntamento della settimana con la lotteria europea. Ci sono i numeriin diretta da Helsinki. Sempre allo stesso orario: dalle 20,00 di stasera sarà possibile conoscere la combinazione vincente. S i gioca per vincere diversi milioni di euro, dopo che ...

E' tempo di novità per SuperEnalotto, EuroJackpot e SiVinceTutto online. Verrà introdotta, infatti, in via sperimentale la 'Sottoscrizione', una nuova tipologia di giocata in abbonamento per questi gi ...Con una determinazione direttoriale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sancisce l'introduzione in via sperimentale della 'Sottoscrizione', nuova tipologia di giocata in abbonamento solo a distanza ...