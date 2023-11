Euro 2024 | Italia e Ucraina a pari punti | chi si qualifica? Ecco il regolamento

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’si giocherà all’ultima giornata lazione ad. La Nazionale di Luciano Spalletti dopo il successo con la Macedonia del Nord affianca l‘a quota 13e lunedì, sul campo neutro di Leverkusen (Germania), si disputeranno i novanta minuti decisivi per lazione alla rassegna continentale che si disputerà proprio in Germania tra giugno e luglio. Le due Nazionali,, arrivano anello scontro decisivo. Ovviamente chi vince sale a quota sedici e si. Ma cosa succede in caso di pareggio? Ildella Uefa è il seguente: in caso di arrivo a...