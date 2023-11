Euro 2024 | ecco le combinazioni possibili che qualificano l’Italia agli Europei

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023 Questa seragioca contro la Macedonia del Nord la penultima partita del girone di qualificazione a. Dopo il ko contro l'Inghilterra, già qualificata, la Nazionale di Spalletti si trova al terzo posto del girone C alle spalle dell'Ucraina, che però ha una partita in più. In ogni caso, qualunque sarà il risultato di stasera, si deciderà tutto nell'ultima partita contro l'Ucraina in programma il prossimo 20 novembre. La classifica del girone C Diamo uno sguardo alla classifica per comprendere meglio la situazione: Inghilterra: 16 punti (6 gare giocate, differenza reti +16); Ucraina: 13 punti (7 gare giocate, differenza reti +3); Italia: 10 punti (6 gare giocate, differenza reti +4); Macedonia del Nord: 7 punti (6 gare giocate, differenza reti -7); Malta: 0