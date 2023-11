Essere studenti non è facile | ansia e stress fin da piccoli Errori comuni di genitori e insegnanti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Insonnia, inappetenza, senso di nausea, frustrazione e aggressività. Sono solo alcuni dei sintomi che manifestano glidi tutte le età, quando si sentono incapaci di gestireda prestazione legati alla scuola. Poco importa, come ci spiega il dottor Angelo Capasso – psicoterapeuta a orientamento sistemico-relazionale e manager clinico della piattaforma di psicoterapia online Unobravo -, se si tratta diuniversitari, liceali o addirittura di bambini di sei anni che mettono piede per la prima volta in una scuola elementare. Il senso di inadeguatezza, la paura del giudizio e il terrore di “non farcela” vengono percepiti comunque assai profondamente e possono generare conseguenze psico comportamentali anche gravi. Angelo Capasso, psicoterapeuta sistemico-relazionaleIl peso delle aspettative ...

Cellulari in classe - possono essere utilizzati da studenti diabetici come dispositivi medici. Precisazioni Ministero su divieto

Gli obiettivi professionali - il benessere - la famiglia. Abbiamo incontrato quattro studentesse e studenti dello IED di Milano per capire - direttamente da loro - che cosa sognano - che cosa vogliono. E a cosa non rinunciano

Un'università occupata daglidovrebbeteatro di dialogo, libero scambio di idee e confronto, un confronto più serrato e diretto di quanto non solitamente avvenga in aula. Invece a Torino si può parlare soltanto di ...

Studenti seduti per terra, fuori dall'aula al freddo, con il quaderno in mano per prendere appunti e seguire la lezione di Fenomenologia dell'arte contemporanea tenuta dal professore Francesco Spampin ...