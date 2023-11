Esquilino – Tre persone arrestate per furti e rapine

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Proseguono, in zona, le attività di prevenzione e repressione dei reati. La rafforzata presenza della Polizia di Stato in un quadrante così sensibile dal punto di vista della criminalità diffusa ha permesso, in poche ore, di arrestare 3 uomini gravemente indiziati del reato di furto. Durante un servizio di pattugliamento presso una fermata della stazione metro A, gli agenti del commissariatohanno arrestato in flagranza un cittadino straniero di 22 anni. Il ragazzo è stato visto mentre, con grande destrezza, apriva dapprima la cerniera e poi infilava la mano all’interno dello zaino di una passante, nel tentativo di sottrarre il contenuto. Invece, sempre gli agenti del commissariato di via Petrarca hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni che era stato visto fuggire dopo aver sottratto uno smartphone ad un passante. ...